Şanlıurfa’da öğrencilerin karne heyecanı başladı

Şanlıurfa’da binlerce veli ve öğrencilerde karne heyecanı şimdiden başladı. Kentte Cuma günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 614 bin öğrenci karne alarak tatile girecek.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelen açıklama göre Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü son bulacak. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.Öğrencilerin tarihini merak ettiği 15 tatil, bu yıl 16 gün olacak. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusu, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yalanlanmıştı. Aynı durum bu yıl da geçerliliğini sürdürüyor.



Müdür İlci’den karne mesajı

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Metin İlci,Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada,Cuma günü kentte 614 bin ögrenci’nin karne alacağını söyledi.Aileleri karne konusunda uyaran İlci, “Öğrencilerimizin notları ne olursa olsun onlar bizim ömür boyu çocuklarımız olarak kalacaklardır. Çocuklarınızın okuması için elinizden geleni yaptığınızı biliyoruz. Ancak her öğrencinin çok başarılı olması pek mümkün değildir. Bu sebeple çocuğunuzun karnesini değerlendirirken onu bir başkasıyla kıyaslamayın. Bu kıyaslama onu başarılı kılmayacaktır. Karnedeki notlar öğrencinin, öğrenip öğrenmedikleriyle ilgilidir. İkinci yarıyılda yapılabilecekleri birlikte konuşmanız öğrencimizin başarısı için daha önemli olacaktır” ifadelerini kullandı. Metin İlci, yarıyıl tatilinde öğrencilerin dinlenmiş ve bol kitap okumuş olarak ikinci yarıyıla başlamalarını temenni etti.

Uzmanlardan karne uyarısı

Öğrenciler ve aileleri, yaklaşan yarıyıl tatilinin heyecanını yaşarken uzmanların, çocukları kötü karne getirebilecek ailelere uyarıları var. Uzmanlar yaklaşan yarıyıl tatil nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin karne heyecanı yaşadığını belirterek, velileri çocuklarının getireceği kötü karnelere karşı uyarıyor.

İşte o öneriler:

Derslerin tekrarı yapılmalı

“Öncelikle bir tatil programı hazırlanmalıdır. Aile ile birlikte tatil süresi geçirilmelidir. 15 Tatil süresi boyunca rehavete kapılarak ders çalışma aksatılmamalı, gerekli konu tekrarları yapılmalıdır. Gün sonunda, haftanın sonunda ya da dönem sonunda öğrencinin ulaşmayı hedefleri belirlemesi gerekmektedir. Ders çalışmasında konu tekrarları yapılarak eksik olan konular tamamlanmalıdır. Yeni konulara çalışılmalıdır. Tatil süresince bol bol kitap okumaya özen gösterilmelidir. Ders çalışma ve kitap okumanın yanı sıra dinlenmeye ve gezmeye de yeterli bir zaman ayrılması gereklidir. Veliler tarafından ise öğrencilere tatil boyunca faydalanabileceği sinema, tiyatro, konser, spor gibi sosyal faaliyetler sunulmalıdır.

Verimli bir 15 tatil için yapılacaklar

Gittikçe kısalmaya başlayan günler ve akademik performans baskısı nedeni ile öğrenciler dönemi verimli geçirmekte zorlanmaktadırlar. Kuzey yarım küre içerisinde 21 Aralık tarihine kadar günler kısaldığı için öğrenciler sabah okula giderken gün henüz aydınlanmamış durumda olmaktadır. Bu da haliyle öğrencilerin uyku düzenlerinde bir bozukluğa sebep olduğu gibi aynı zamanda yorgunluk ve motivasyonda bir düşüş oluşturmaktadır. Bu yüzden bu süreçte uyku düzenine dikkat edilmelidir. Uzmanlar tarafından öğrenciler için 8-9 saat uyku yeterli görülmektedir. Bir diğer önemli şey ise spordur. Öğrencilerin hem zihinsel sağlıkları hem de motivasyonlarının yüksek seviyede olmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenci sevdiği sporları yapabileceği gibi gün içerisinde 20 dakikalık bir yürüyüş bile kendisini iyi hissettirecektir. Günlerin kısalması ve güneşin geç doğması öğrencilerin yataktan zor çıkmasına sebep olmakta bu da öğrencilerin genellikle kahvaltı yapmasını önleyen bir durum teşkil etmektedir. Kahvaltı konusuna dikkat edilmelidir. İyi bir kahvaltı gün boyu ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Yine veliler çocuklarının üzerlerine gitmemelidirler. Veliler çocuklarını yargılayıp onlar üzerinde baskı kurabilmekteler bunu yapmamaları gerekmektedir. Bunun yerine öğrencinin yanında yer alarak öğrencinin performansını geliştirmesi yönünden yapıcı önerilerde bulunmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.