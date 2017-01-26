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Şanlıurfa depremle yine sallandı
Şanlıurfa saat 18:13'te 2.1, şiddetinde depremle tekrar sallandı.

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Tarih: 26-01-2017 20:10
Şanlıurfa depremle yine sallandı
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Özelllikle Şanlıurfa'da yoğun şekilde hissedilen depremin merkezüssünün KIRAGILI-BOZOVA olduğu öğrenildi. Deprem ilçe merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

 






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