Şanlıurfa depremle yine sallandı

Özelllikle Şanlıurfa'da yoğun şekilde hissedilen depremin merkezüssünün KIRAGILI-BOZOVA olduğu öğrenildi. Deprem ilçe merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.