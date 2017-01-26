Şanlıurfa depremle yine sallandı

Özelllikle Şanlıurfa'da yoğun şekilde hissedilen depremin merkezüssünün KIRAGILI-BOZOVA olduğu öğrenildi. Deprem ilçe merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu.
Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
|Tweet
|Tarih: 26-01-2017 20:10
Özelllikle Şanlıurfa'da yoğun şekilde hissedilen depremin merkezüssünün KIRAGILI-BOZOVA olduğu öğrenildi. Deprem ilçe merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu.
Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.