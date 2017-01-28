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Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, araçlar yolda kaldı.

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Tarih: 28-01-2017 11:06
Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı
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Siverek ilçesinde öğle saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini attırdı. Gece saatlerinde yaşanan tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda çok sayıda araç da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde yaşanan kazada 21 GP 063 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan bir diğer kazada ise Diyarbakır'dan Mersin'e giden düğün konvoyunda yaşanan kazada ise 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

 

 




Kaynak: haberler.com



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