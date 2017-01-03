Şanlıurfa - Diyarbakır Yolunda Zincirleme Trafik Kazası

Şanlıurfa - Diyarbakır Yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde, aralarında tır, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 7 araç çarpıştı.



Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda ulaşım bir süre tek yönlü ve kontrollü sağlandı.