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Şanlıurfa - Diyarbakır Yolunda Zincirleme Trafik Kazası
Şanlıurfa - Diyarbakır Yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Tarih: 03-01-2017 17:20
Şanlıurfa - Diyarbakır Yolunda Zincirleme Trafik Kazası
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Şanlıurfa - Diyarbakır Yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde, aralarında tır, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 7 araç çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda ulaşım bir süre tek yönlü ve kontrollü sağlandı.




Kaynak: haberler.com



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