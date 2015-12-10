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Şanlıurfa Gözaltına Alınan 18 Kişi Serbest Bırakıldı
Şanlıurfa'da polis tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Emek ve Demokrasi Platformu üyesi siyasi parti ve STK eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Gözaltına Alınan 18 Kişi Serbest Bırakıldı
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Şanlıurfa'da polis tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Emek ve Demokrasi Platformu üyesi siyasi parti ve STK eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanların ifadesine başvurulan Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde toplanan bir grup ise duruma tepki gösterdi. İfadesi alınan şüpheliler serbest kalmasının ardından Emniyet Müdürlüğü çıkışında alkışlar eşliğinde karşılandı. İfadesinin ardından serbest kalan ve kendilerini karşılayan kalabalığa konuşan KESK dönem sözcüsü Mehmet Keklik, gözaltıların hukuksuz olduğunu öne sürerek, "2911 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındık. Gözaltına alınan bu arkadaşlarımız, hepsi kurum temsilcisidir. Adresleri ve yerleri belidir. Bunlar çok rahat bir şekilde çağrılabilecek kişilerdir. Ancak buna rağmen sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınmaları anti demokratik bir uygulamadır" dedi.




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