Şanlıurfa Haliliye Belediyesi İhtiyaç Sahiplerini Traş Ediyor, Evini Temizliyor

Şanlıurfa'da, merkez Haliliye Belediyesi, 65 yaş üstü veya engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere yönelik 'Evde Bakım Hizmeti'ne başladı. Çağrı üzerine eve giden belediye personelleri yardıma muhtaç kişilerin saç, sakal tıraşını yapıp, evini temizliyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'Evde Bakım Hizmeti' gezici mobil ekibini oluşturdu. Ekipler ihtiyaç sahiplerinin evleri periyodik olarak ziyaret edip, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar hizmet sunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ekiplerin ilk olarak evdeki eksiklikleri tespit ettiğini belirterek, "Evde tek başına yardıma muhtaç olan kişilerin önce saç, sakal kesimi, el-ayak tırnak kesimi, ev temizliği, camları ve bulaşıkları yıkanıyor. Temiz bir şekilde ev ihtiyaç sahibine teslim ediliyor. Bunu belirli zaman aralıklarında tekrarlanmak üzere devam edecek olan bir çalışma olarak halkımızın hizmetine sunduk" dedi.