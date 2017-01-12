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Şanlıurfa Haliliye Belediyesi'nden Halep'e 6 Tır Yardım
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan 6 TIR insani yardım malzemesi, Suriye'nin Halep kentine gönderildi.

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Tarih: 12-01-2017 17:30
Şanlıurfa Haliliye Belediyesi'nden Halep'e 6 Tır Yardım
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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan 6 TIR insani yardım malzemesi, Suriye'nin Halep kentine gönderildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyası kapsamında, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla 6 TIR dolusu insani yardım malzemesi hazırlandı. Hazırlanan insani yardım malzemelerinin Halep'e gönderilmesi için tören düzenlendi. Törene; Vali yardımcıları Cengizhan Yılmaz ve Tarık Açıkgöz, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Haliliye Kaymakamı Yılmaz, Halep'e, İnsani Yardım Platformları ve valilik öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, "Haliliye Belediye Başkanımız da bu kampanyaya katkı sundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise şunları söyledi:

"Şanlıurfa Valiliğimizin düzenlemiş olduğu 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyasına bizlerde, sosyal mesuliyetimizin bilincinde olarak, katkıda bulunmak amacıyla stant açtık. O stantta topladığımız yardımları daha sonraki günlerde platforma aktaracağız. Halkımızın vatansızlığın ne demek olduğunu bilmesi adına ve kardeşlik, muhabbet duygularımızın gelişmesi amacıyla bu kampanyaya bir çorap dahi olsa çocuklarımız üşümesin. Şimdi dolaba saklama zamanı değil. Haliliye Belediyesi olarak da, bugün bu kampanyaya altı tır katkıda bulunduk."

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar, Suriye'nin Halep kentine gitmek üzere yola çıktı.






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