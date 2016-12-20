Şanlıurfa KOSGEB'te 50 Bin TL Kredi İzdihamı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ekonomiyi canlandırma paketi çerçevesinde KOBİ ve esnafa 50 bin TL üst limitli fazisiz kredi verileceği haberi başvuruların başladığı 19 Aralıktan bu yana gerek KOSGEB'in sitesi gerekse binası büyük bir izdiham yaşanıyor. Haberi duyan vatandaş kosgeb'e koşuyor. Şanlıurfa da esnaf ve kobilerin bir çoğu nakit sıkıntısından dolayı çekleri yazıldı senetleri protesto edildi. Bu yüzden bir çoğu bankalardan istediği kredileri alamadığından dolayı ya iflas ediyor yada tefecilere düşerek iflas sürecini uzatıyor. Esnafa neredeyse can simidi olacak olan bu krediyi alabilmek için kurum önünde sabahlayan esnaflar bile var.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sıfır Faizli Kredi Destek" programı açıklandığı güne kadar veritabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık'tan bugüne kadar veritabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönemde KOBİ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısının ise 178 bin 629'u bulduğu bildirildi..



KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için başvurular 19 Aralık Pazartesi günü saat 09.00 ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59 aralığında yapılacak.

GECİKMELER YAŞANIYOR

"http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, aynı anda on binlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşandığı da kaydedildi.

Kayıt ve güncelleme işlemlerinin, kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edeceğine işaret edilen açıklamada, kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir önceliğin söz konusu olmadığının altı çizildi.

İnternet üzerinde yapılacak başvuruyla başlayan süreçte toparlanacak evraklar, müdürlüklere teslim edilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmadan toplam 36 ay geri ödemeli faizsiz kredi 15 bin esnafa verilecek.





KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği prograımında,

Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi ile Kredi Garanti Fonu da bulunuyor.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in tüm destek ve hizmetlerinin aracısız ve ücretsiz verildiğini belirterek, "50 bin liralık kredi faiz desteği sadece KOSGEB üzerinden verilmektedir.

Cep telefonlarına gelen kredi faiz destek içerikli mesajlara itibar edilmemelidir" uyarısında bulundu.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kredi için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.



Palandöken, şunları kaydetti: "Oda ve birliklerde evrak temini için uzun kuyruklar oluştu. Kredi için beklediğimizden fazla bir talep var.

Bu yoğunluk karşısında yeteri kadar başvurunun yapılabilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adına süre mutlaka 23 Aralık Cuma gününe kadar uzatılmalıdır.

Yaşanan iç ve dış destekli bazı olumsuzluk ekonomik gelişmeler sebebiyle esnaflarımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde.

Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmeli adına hem sürenin uzatılması hem de kredi verilecek olan esnaf sayısının artırılması ekonomiye hareketlilik ve canlılık kazandıracaktır."

kaynak: urfa63.net