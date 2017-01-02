Şanlıurfa’lı siyasetçilerden teröre tepki

(RUHA AJANS) – İstanbul’da yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısında 39 insanın can vermesi, tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’da da yürekleri dağladı. Şanlıurfalı siyasetçiler terörü lanetleyen mesajlar yayınladılar.

Saldırıyı kınayan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Terör, tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu İstanbul Ortaköy’de kanlı yüzüyle bir defa daha gösterdi. Lânetliyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum ve tüm dünyayı terör karşısında net duruş içinde olmaya davet ediyorum. Bu süreçte teröre inat,hamasetten ve ötekileştirmeden uzak bir şekilde akılcı siyasetle ve herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.Yıllarca güçleri yeteni, sömürerek güçlünün haklı olduğu bir dünya anlayışı oluşturduklarını belirten Bakan Çelik ‘’Böyle bir dünyada bilimde, teknolojide, ekonomide zirveye erişildi ama insanlık da adalet de dayanışma da dibe vuruldu.Eşitsizlikler küresel felaketler savaşlar yokluklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti, tabiat tehditlerle karşı karşıya kaldı. Öyle bir noktaya gelindi ki dünyada 62 zenginin kazancı, 3,5 milyar insanın kazancına denk hale geldi. İnsanların %20’sinin tükettiği gıda oranı, dünyadaki toplam gıdanın %76’sına tekabül etmeye başladı Sefalet ve sefahat yan yana… 2 milyar insan aç ve yoksul, 1,5 milyar insan ise çok tükettiği için fazla kilolu veya obez. Savaş, çatışma, terör, zulüm, şiddet nedeniyle dünya genelinde evini terk edenlerin sayısı 65 milyona ulaşmış durumda” diye konuştu.

İnsanlık düşmanı saldırıyı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, İstanbul’daki saldırıyı nefretle kınıdığını belirterek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, “ İstanbul’da vatandaşlarımıza karşı düzenlenen terör saldırısını nefretle kınıyor, ölenlere Allahtan rahmet, yaralılarla acil şifalar diliyorum” dedi.HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İnsanlık düşmanı saldırıyı lanetlediğini ifade ederek, Yaşamını yitirenlere rahmet,yaralılara ise acil şifalar diledi.

Acının ızdırabın ve gözyaşının dini, dili, ırkı olamaz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, “Terör eylemleri nerede ve ne zaman yapılırsa yapılsın hedef insanlıktır. İstanbul’da terör saldırısının düzenlendiği mekan insanlar arasında fitne yaratmak için maksatlı ve özenle seçilmiştir. Terör nereden veya kimden gelirse gelsin insanlığın ortak düşmanıdır. Acının ızdırabın ve gözyaşının dini, dili, ırkı olamaz. Hiç bir güç aramıza nifak sokamayacak ve kardeşçe yaşamamıza engel olamayacaktır. Yaşanan bu terörist eylemi nefretle kınıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Onları ‘Kahhar’ ismiyle kahretsin. İstanbul’da ki terör saldırısında Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “Birlik, Beraberlik ve Kardeşliğimizi bozmaya yönelik yapılan İstanbul’da ki hain terör saldırısını lanetliyorum. Milletimizin Başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çulcu,terörü lanetledi

Ak Ocaklar Halfeti İlçe Başkanı Müslüm Çulcu,İstanbul Ortaköy’de Reina külübünde yapılan terör olayını şiddetle kınadı. Başkan Çulcu mesajında: “İstanbul’da 2017 yılının ilk saatlerinde yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi yaklaşık 65 kişinin yaralanmasını en sert biçimde kınıyor ve lanetliyoruz.Ülkemizin istikrarını hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik hareket eden şer odaklarınca düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.En temel insan hakkı olan yaşama hakkını hedef alan, bu eylemi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Milletimizden bu hassas dönemde her türlü tahrik edici eyleme karşı sağduyu ve itidal ile yaklaşmasını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Atilla’dan teröre sert tepki

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da yılbaşı gecesi İstanbul’da yaşanan terör saldırısını kınadı. Menderes Atilla, Türkiye düşmanları nasıl el ele verip birlik beraberliğimize alçak saldırılar düzenliyorsa, onların bu kirli emellerine ulaşmaması için Millet olarak bizde el ele verip birlik beraberliğimizi daha da kenetlememiz gerek diye konuştu.PKK, FETÖ/PDY, DAEŞ, PYD/YPG ve diğer tüm Türkiye düşmanlarının son zamanlarda Türkiye’ye karşı sistematik bir saldırı içerisinde olduğunu ifade eden Atilla, ortak noktası Türkiye’ye karşı katliam, kaos olan bu alçak katil sürülerinin her seferinde yapmaya çalıştıklarına karşın, teröre boyun eğmeyecek bir Türkiye olduğunu söyledi.