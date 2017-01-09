Şanlıurfa Sgk'dan Son Gün Uyarısı

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden (SGK) yapılan açıklamada, peşin ve ilk iki taksitten birini bugün ödemeyenlerin yapılandırması bozulacağı belirtildi.

Şanlıurfa SGK'dan yapılan açıklamada, "Borcunu yapılandıranların peşin ya da taksitlendirme ödemelerinin son başvuru günü 9 Ocak 2017 pazartesi yani bugün sona eriyor. Bu tarihte ödenmeyen taksit veya peşin tutarlardan dolayı yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir" ifadelerine yer verildi.