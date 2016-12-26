Şanlıurfa SİS'e teslim oldu

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kara ve havayolu ulaşımını etkiledi. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda sıkıntılara neden oldu.



Şanlıurfa genelinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisli hava hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yoğun sisli havada araç sürcüleri zor anlar yaşadı. Yoğun sis yüzünden Şanlıurfa'dan sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, şehir içi ve şehir dışı karayolunda seyahat eden araç sürücülerini yoğun sis nedeni ile uyararak, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı, sis farlarını açmalarını ve aşırı hızlardan kaçınmaalarını istediler. Metoroloji yetkilileri ise yoğun sisin gün içinde etkisini devam ettireceğini vurguladılar.











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