Reklam
Bugun...


Şanlıurfa Türk Hava Kurumu’nda Akaltun Dönemi
Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şubesi kongresinde Murat Akaltun 4 yıllık bir aranın ardından yeniden başkanlık görevine getirildi.

facebook-paylas
Tarih: 25-12-2016 21:30
Şanlıurfa Türk Hava Kurumu’nda Akaltun Dönemi
+ -

Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şubesi kongresinde Murat Akaltun 4 yıllık bir aranın ardından tekrardan başkanlık görevine getirildi.

Tek adayın yarıştığı seçimde Akaltun, oyların 110’unu alarak tekrardan başkanlığa getirildi.

Destek veren tüm delegelere teşekkür eden Akaltun, geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar ve hedeflerine yönelik bilgi verdi. 6 yıl önce Şanlıurfa’da havacılık alanında çeşitli hizmetler verdiğini belirten Akaltun, şöyle konuştu:”Urfa’mıza 6 yıl havacılık bağlamında hizmet ettik. Hayallerini bile kuramadığımız güzelliklerin yaşanmasında önemli çalışmalar yaptık. Ücretsiz olarak  5 bin gencimize uçuşlarla ilgili eğitimler gerçekleştirdik. Havacılık kültünün ve bilincinin gelişmesi bağlamında önemli projeler gerçekleştireceğiz. Eski hava alanının değerlendirilmesi noktasında çalışmalar yapacağız.”

Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu: Şube Başkanı Murat Akaltun, Mehmet Büyükfırat, Arif Yıldız, Abdülcenab Cevheri, Şavak Baysan




Kaynak: RUHA AJANS



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Ünlü AVM'nin ortağına şokÜnlü AVM'nin ortağına şok
15 Temmuz Gazisi Şanlıurfalılara dehşet gecesini anlattı15 Temmuz Gazisi Şanlıurfalılara dehşet gecesini anlattı
Apartman Yangınında Mahsur Kalan 5 Kişi KurtarıldıApartman Yangınında Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Fırat Kalkanı'ndan acı haberFırat Kalkanı'ndan acı haber
Şanlıurfa Türk Hava Kurumu’nda Akaltun DönemiŞanlıurfa Türk Hava Kurumu’nda Akaltun Dönemi
10 ilde FETÖ operasyonu10 ilde FETÖ operasyonu
AK Partili başkan yardımcısı öldürüldü!AK Partili başkan yardımcısı öldürüldü!
Halfeti Belediyesi İçin Görevlendirme YapıldıHalfeti Belediyesi İçin Görevlendirme Yapıldı
Şanlıurfa'da Fetö Operasyonu: 14 GözaltıŞanlıurfa'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
Fırat Kalkanı şehitleri uğurlandıFırat Kalkanı şehitleri uğurlandı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI