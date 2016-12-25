Şanlıurfa Türk Hava Kurumu’nda Akaltun Dönemi

Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şubesi kongresinde Murat Akaltun 4 yıllık bir aranın ardından tekrardan başkanlık görevine getirildi.

Tek adayın yarıştığı seçimde Akaltun, oyların 110’unu alarak tekrardan başkanlığa getirildi.

Destek veren tüm delegelere teşekkür eden Akaltun, geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar ve hedeflerine yönelik bilgi verdi. 6 yıl önce Şanlıurfa’da havacılık alanında çeşitli hizmetler verdiğini belirten Akaltun, şöyle konuştu:”Urfa’mıza 6 yıl havacılık bağlamında hizmet ettik. Hayallerini bile kuramadığımız güzelliklerin yaşanmasında önemli çalışmalar yaptık. Ücretsiz olarak 5 bin gencimize uçuşlarla ilgili eğitimler gerçekleştirdik. Havacılık kültünün ve bilincinin gelişmesi bağlamında önemli projeler gerçekleştireceğiz. Eski hava alanının değerlendirilmesi noktasında çalışmalar yapacağız.”

Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu: Şube Başkanı Murat Akaltun, Mehmet Büyükfırat, Arif Yıldız, Abdülcenab Cevheri, Şavak Baysan