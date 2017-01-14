Şanlıurfa Valisi Tuna Harran'da

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna Harran ilçesinde incelemelerde bulundu.



Vali Tuna, beraberindeki Harran Kaymakam Temel Ayca, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ulu Cami ve Harran Ören yerindeki kazı alanını inceleyerek, çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal'dan bilgi aldı.



Tuna, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Harran'daki kazılara önem verdiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının burası için bütçe ayırdığını söyledi.



Kazı çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağını da belirten Tuna şöyle konuştu:



"Burada bir çok tarihi olaya tanıklık ediyoruz bunu yaptığımız zaman Hz. İbrahim ayak izlerinin olduğu bu mübarek beldede yine böyle bir medeniyetimizin olduğu güzel bir eseri ayağa kaldırarak hem ecdadımıza olan görevimizden birini yerine getirmiş olacağız hem de ilimizin tanıtımı ve turizmi için bir değer daha katmış olacağız."