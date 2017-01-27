Şanlıurfa’ya iki yeni yurt yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,2016 yılı yatırım programında, Şanlıurfa merkezde 1000 kişilik, Viranşehir‘de ise 300 kişilik yurt projesinin olduğunu ve söz konusu iki projenin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Kılıç, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakan Kılıç, Şanlıurfa‘nın devlete ait toplam yurt kapasitesini 4 bin 218 olarak açıkladı. Bakan Kılıç, kent merkezinde bin kişilik yurt projesi için çalışmaların sürdüğünü, yurtlarda kalan öğrencilerin mevcut sorunlarına karşı çözümler üretmeye çalıştıklarını bildirdi.

Yurtlarda denetimler yapılıyor

Bakan Kılıç, ‘Bakanlığımız, yükseköğretim kurumlarında okuyan ve yurt talebi olan öğrencilerimizin artan taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla yurt yatak kapasitesini her geçen gün artırarak; modern konforlu ve güvenli yurt anlayışı ile gençliğimize hizmet etmektedir. Yurtlarımız inşa edilirken öncelikle üniversite kampüsleri, yoksa üniversite kampüslerine yakın yürüme mesafesindeki yerler veya tek araçla gidilebilecek yerler tercih edilmektedir.Şanlıurfa ilinde, 2016 yılı içerisinde 1.296 yatak kapasiteli yurt/blok öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş olup ilimizde toplamda 2.852’si kız, 1.366’sı erkek öğrenciler için olmak üzere 4.218 yatak kapasitemiz bulunmaktadır.2016 yılı yatırım programında, Şanlıurfa ili merkezde 1000 kişilik, Viranşehir‘de ise 300 kişilik yurt projesi yer almaktadır. Söz konusu iki projenin de proje çalışmaları devam etmektedir.Yurtlarımız, ’Teftiş Programı‘ kapsamında iki yılda bir Teftiş Kurulu Başkanlığı‘nca denetlenmektedir. Ayrıca, gerek görülmesi halinde süreye bağlı kalınmaksızın da denetimler yapılmaktadır” diye konuştu.

Sorunlara çözüm üretiliyor

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: YURTKUR İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan üç yıllık plan ve yıllık programlar doğrultusunda denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunların yanı sıra; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları tarafından yapılan inceleme, denetim ve rehberlik amaçlı ziyaretler de gerçekleştirilmekte olup bu ziyaretlerde öğrenci ve personel sorunları yerinde tespit edilerek çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.Şanlıurfa Haliliye Öğrenci Yurdu‘nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettişlerince, 01.01.2013-19.03.2015 tarihleri arasındaki döneme ait iş ve işlemlerinin teftişi yapılmış, tespit edilen eksikliklere ilişkin rapor hazırlanmış, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. Ayrıca Daire Başkanı nezaretinde 19-20 Ekim 2015 tarihlerinde inceleme ve rehberlik amaçlı ziyaret gerçekleştirilmiş, öğrenci ve personel sorunları yerinde tespit edilerek çözümler üretilmiştir. Yurtlarımızda yemek hizmeti, öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla; bir bireyin günlük karbonhidrat, protein, yağ ve enerji ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen gramajlara uygun olarak sunulmaktadır. Yurtlarımızdaki işletmeler; yurt müdür yardımcısı veya nöbetçi personel tarafından her gün, yurt müdürü başkanlığında yurt müdür yardımcısı ve bir yönetim memurundan teşekkül ettirilen bir komisyon tarafından ise ayda en az iki defa denetlenmektedir. Ayrıca İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce belirli periyotlarla lokanta ve kantin işletmeleri denetlenmektedir. Bakanlığımız bünyesinde bulunan Yurt Müdürlüklerimiz, öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, il ve ilçelerde bulunan kamu kurumları ve yerel yönetimler ile koordineli çalışmaktadır. Öğrencilerimizin, yönetimde temsilini sağlamak amacıyla, her iki yılda bir bütün yurtlarda öğrenci temsilcisi seçimi yapılmaktadır. Seçilen öğrenci temsilcileri arasından bir öğrenci Yönetim Kuruluna seçilerek karar alma sürecine dahil edilmektedir. Ayrıca yurt müdürlerimiz, lokanta ve kantin denetimlerini öğrencilerimizle birlikte yapmaktadırlar.”