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Şanlıurfa'da 1 Yılda 190 Kişiye Terör Tutuklaması
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl içerisinde PKK, IŞİD ve Paralel yapıya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 773 kişiden 190'ı tutuklandı.

Şanlıurfa'da 1 Yılda 190 Kişiye Terör Tutuklaması
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl içerisinde PKK, IŞİD ve Paralel yapıya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 773 kişiden 190'ı tutuklandı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde polis tarafından yıl içerisinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Suriye ile en uzun sınır hattına sahip olan Şanlıurfa'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 67 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol veya savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanması YDG-H mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 687 kişi gözaltına alındı. PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 166 şüpheli tutuklandı. 105 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyonlarda gözaltına alınan diğer kişiler ise savcılık veya mahkeme kanalıyla salıverildi.

Polisin kentte Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlediği operasyonlarda da 11 kişi gözaltına alındı. 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişinin serbest kaldığı operasyonlarda 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - Şanlıurfa

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