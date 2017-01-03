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Şanlıurfa'da, 10 Öğretmen Fetö'den Gözaltında
ŞANLIURFA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 10 öğretmen, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Tarih: 03-01-2017 17:20
Şanlıurfa'da, 10 Öğretmen Fetö'den Gözaltında
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ŞANLIURFA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 10 öğretmen, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyonda ihraç edilen 10 öğretmen gözaltına alındı ve götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmaya başlandı. - Şanlıurfa






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