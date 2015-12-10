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Şanlıurfa'da 200 Suriyeli Yetime Para Yardımı
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya sığınan 200 yetim çocuğa 95'er lira nakdi para yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'da 200 Suriyeli Yetime Para Yardımı
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya sığınan 200 yetim çocuğa 95'er lira nakdi para yardımı yapıldı.

Merkezi Kuveyt'te bulunan El Masir El Vahid Hamlatıl Derneği, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'da yaşam mücadelesi veren 200 Suriyeli yetim çocuğa 95 lira yardım yaptı. Dernek binasında yapılan yardım törenine; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Müftüsü İhsan Açık ile Suriyeli yetim çocuklar katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, kentteki 200 Suriyeli yetim çocuğa Kuveytli işadamları tarafından yardım gönderildiğini belirterek, "Bugün buradaki her yetim çocuğumuza para yardımı için buradayız. Biz her zaman Suriye halkının yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bizler, bu yetimlere maddi yardımın yanında onlara sosyal ve psikolojik destek de veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından nakdi yardımın bulunduğu zarflar, yetim çocuklara dağıtıldı. - Şanlıurfa




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