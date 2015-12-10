Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da 4/b'li Sağlık Çalışanı Maaşından Kesilen Sigorta Primlerini Geri Aldı
Türkiye'de kamu alanında çalışan yaklaşık 150 bin civarındaki 4/B'li personeli ilgilendiren bir dava Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi tarafından onandı.

Şanlıurfa'da 4/b'li Sağlık Çalışanı Maaşından Kesilen Sigorta Primlerini Geri Aldı
+ -

Türkiye'de kamu alanında çalışan yaklaşık 150 bin civarındaki 4/B'li personeli ilgilendiren bir dava Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi tarafından onandı. Şanlıurfa'da Acil Tıp Teknisyeni olarak 4/B'li kadrosunda çalışan Zekeriya Oral'ın ek ödemelerinde kesilen sigorta priminin iadesi için açtığı dava 3 yılın sonunda lehine sonuçlandı.

Acil Tıp Teknisyeni Zekeriya Oral, avukatı Cüneyd Altıparmak aracılığıyla İş Mahkemesi'nde, 2007 ile kadroya geçtiği 2011 yılları arasında her ay maaşından haksız SGK kesintisi yapıldığını ve bu haksız kesintilerin faiziyle ödenmesi isteğiyle dava açtı. İş Mahkemesi de 4 bin 495 liranın faiziyle birlikte Oral'a geri ödemesini hükmetti. Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. 

Diğer 4/B'liler için emsal oluşturması beklenen kararı onaylayan Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi kararında, "Dosyadaki yazılara, hükmün dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi" ifadesini kullandı.

"BU DAVA 4/B'LİLERE EMSAL OLDU"

Davayı kazanan Oral'ın avukatı Cüneyd Altıparmak, kararın benzer şartlarda çalışanlar için emsal oluşturacağını belirterek şöyle dedi:

"Biz bir haksız kesintiyi geri almak için 3,5 yıldır bu davayla uğraşıyorduk. Ancak yeni bir netice aldık. Yargıtay bu kararı Haziran ayında onadı. Tebliği Kasım ayında bize geldi. Buna göre bir 4/B'li personelden belirli dönemlerde geçmişe dönük haksız kesintiler, faiziyle birlikte geri iadesine mahkeme karar verdi. Bu dava bir emsal teşkil ediyor. Kararın onanmasıyla birlikte 4 bin 500 liralık bu kesinti faiziyle birlikte yaklaşık 7 bin lira civarındaki haksız kesintiyi tahsil ettik. Bu davanın bu şekilde sonuçlanması hem bizi hem de çalışanımızı mutlu etti."

Açtığı davanın Yargıtay'dan da lehine sonuçlanmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Acil Tıp Teknisyeni Zekeriya Oral ise şöyle konuştu:

"Sendikamız bizim SGK'da yüzde 14'lük bir kesinti olduğunu belirtti. Bunun için bir dava açmaya karar verdi. Benim adıma burada yerel mahkemede bir dava açtık. Fazla kesinti oranın geri talebi hususunda bu dava açıldı. Burada yerel mahkeme lehimize bir karar verdi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bu davayı temyize Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'da yerel mahkeme gibi bizim lehimize bir karar verdi. Yargıtay 4 yıl boyunca bizden haksız bir şekilde kesilen kesintinin bize iade edilmesi yönünde bir karar çıktı.  Bu karar tüm 4/B'liler için emsal bir karar olduğunu, bu şekilde olan arkadaşlarımız avukatları aracılığıyla bir  dava açtıklarında kesintilerini geri alabilecekler." - Şanlıurfa




Bu haber 54 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
Tipioğlu'nu Urfalılar sevdiTipioğlu'nu Urfalılar sevdi
Şanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya GözaltıŞanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya Gözaltı
Pompalı Tüfekle Intihar EttiPompalı Tüfekle Intihar Etti
Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi ÖldüViranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
Hilvan'da PTT ÇilesiHilvan'da PTT Çilesi
Şanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdihamŞanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdiham
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI