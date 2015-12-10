Şanlıurfa'da 4/b'li Sağlık Çalışanı Maaşından Kesilen Sigorta Primlerini Geri Aldı

Türkiye'de kamu alanında çalışan yaklaşık 150 bin civarındaki 4/B'li personeli ilgilendiren bir dava Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi tarafından onandı. Şanlıurfa'da Acil Tıp Teknisyeni olarak 4/B'li kadrosunda çalışan Zekeriya Oral'ın ek ödemelerinde kesilen sigorta priminin iadesi için açtığı dava 3 yılın sonunda lehine sonuçlandı.

Acil Tıp Teknisyeni Zekeriya Oral, avukatı Cüneyd Altıparmak aracılığıyla İş Mahkemesi'nde, 2007 ile kadroya geçtiği 2011 yılları arasında her ay maaşından haksız SGK kesintisi yapıldığını ve bu haksız kesintilerin faiziyle ödenmesi isteğiyle dava açtı. İş Mahkemesi de 4 bin 495 liranın faiziyle birlikte Oral'a geri ödemesini hükmetti. Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Diğer 4/B'liler için emsal oluşturması beklenen kararı onaylayan Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi kararında, "Dosyadaki yazılara, hükmün dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi" ifadesini kullandı.

"BU DAVA 4/B'LİLERE EMSAL OLDU"

Davayı kazanan Oral'ın avukatı Cüneyd Altıparmak, kararın benzer şartlarda çalışanlar için emsal oluşturacağını belirterek şöyle dedi:

"Biz bir haksız kesintiyi geri almak için 3,5 yıldır bu davayla uğraşıyorduk. Ancak yeni bir netice aldık. Yargıtay bu kararı Haziran ayında onadı. Tebliği Kasım ayında bize geldi. Buna göre bir 4/B'li personelden belirli dönemlerde geçmişe dönük haksız kesintiler, faiziyle birlikte geri iadesine mahkeme karar verdi. Bu dava bir emsal teşkil ediyor. Kararın onanmasıyla birlikte 4 bin 500 liralık bu kesinti faiziyle birlikte yaklaşık 7 bin lira civarındaki haksız kesintiyi tahsil ettik. Bu davanın bu şekilde sonuçlanması hem bizi hem de çalışanımızı mutlu etti."

Açtığı davanın Yargıtay'dan da lehine sonuçlanmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Acil Tıp Teknisyeni Zekeriya Oral ise şöyle konuştu:

"Sendikamız bizim SGK'da yüzde 14'lük bir kesinti olduğunu belirtti. Bunun için bir dava açmaya karar verdi. Benim adıma burada yerel mahkemede bir dava açtık. Fazla kesinti oranın geri talebi hususunda bu dava açıldı. Burada yerel mahkeme lehimize bir karar verdi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bu davayı temyize Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'da yerel mahkeme gibi bizim lehimize bir karar verdi. Yargıtay 4 yıl boyunca bizden haksız bir şekilde kesilen kesintinin bize iade edilmesi yönünde bir karar çıktı. Bu karar tüm 4/B'liler için emsal bir karar olduğunu, bu şekilde olan arkadaşlarımız avukatları aracılığıyla bir dava açtıklarında kesintilerini geri alabilecekler." - Şanlıurfa