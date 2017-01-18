Şanlıurfa'da Badminton müsabakaları sona erdi

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı kapsamında Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen Badminton müsabakaları sona erdi.

Şanlıurfa Fen Lisesinde gerçekleşen müsabakaya genç kızlarda 16 takım 80 sporcu, genç erkeklerde 12 takım 60 sporcu katıldı. Takımların kıyasıya yarıştığı müsabakalarda genç kızlarda ve genç erkeklerde Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon oldu.Sporcuların nefes kesen ikili mücadelelerini tebrik eden Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Badminton müsabakasının keyifli geçtiğini ve tüm takımları tebrik ettiğini söyledi.Genç sporcuların yetenekli olduğunu belirten Keşküş, “Kentteki genç sporcularımız gerçekten çok yetenekli biz yeteneklerini her geçen gün fark ediyoruz ve önlerini açmak onları daha da ileriye götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Şanlıurfa nasıl huzur kenti ise inşallah spor kenti de olacak” dedi.

Badminton müsabakalarında dereceye giren okullar şöyle;

Genç Kızlarda

1-Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi

2-Harran İMKB Lisesi

3-Viranşehir Anadolu Lisesi

4-TOBB Fen Lisesi

Genç Erkeklerde

1-Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi

2-Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Lisesi

3-Karaköprü ÇPL

4-Birecik Mezra ÇPL