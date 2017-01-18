Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da Badminton müsabakaları sona erdi
Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen Badminton müsabakaları sona erdi.

facebook-paylas
Tarih: 18-01-2017 09:23
Şanlıurfa'da Badminton müsabakaları sona erdi
+ -

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı kapsamında Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen Badminton müsabakaları sona erdi.

Şanlıurfa Fen Lisesinde gerçekleşen müsabakaya genç kızlarda 16 takım 80 sporcu, genç erkeklerde 12 takım 60 sporcu katıldı. Takımların kıyasıya yarıştığı müsabakalarda genç kızlarda ve genç erkeklerde Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon oldu.Sporcuların nefes kesen ikili mücadelelerini tebrik eden Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Badminton müsabakasının keyifli geçtiğini ve tüm takımları tebrik ettiğini söyledi.Genç sporcuların yetenekli olduğunu belirten Keşküş, “Kentteki genç sporcularımız gerçekten çok yetenekli biz yeteneklerini her geçen gün fark ediyoruz ve önlerini açmak onları daha da ileriye götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Şanlıurfa nasıl huzur kenti ise inşallah spor kenti de olacak” dedi.

Badminton müsabakalarında dereceye giren okullar şöyle;

Genç Kızlarda

1-Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi

2-Harran İMKB Lisesi

3-Viranşehir Anadolu Lisesi

4-TOBB Fen Lisesi

Genç Erkeklerde

1-Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi

2-Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Lisesi

3-Karaköprü ÇPL

4-Birecik Mezra ÇPL

 




Kaynak: RUHA AJANS



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da Badminton müsabakaları sona erdiŞanlıurfa'da Badminton müsabakaları sona erdi
Caner, resmen Şanlıurfaspor'daCaner, resmen Şanlıurfaspor'da
Kılıç: 1 puana sevinemiyorumKılıç: 1 puana sevinemiyorum
Tuna ve Ekinci'den Şanlıurfaspor'a Moral ziyaretiTuna ve Ekinci'den Şanlıurfaspor'a Moral ziyareti
Şanlıurfaspor Elazığspor’la mücadele edecekŞanlıurfaspor Elazığspor’la mücadele edecek
Soro, resmen Urfaspor'lu olduSoro, resmen Urfaspor'lu oldu
Şanlıurfaspor’da transfer heyecanı başladıŞanlıurfaspor’da transfer heyecanı başladı
Karaköprü gözünü 3. lige diktiKaraköprü gözünü 3. lige dikti
Şanlıurfa Engelliler, Ligde Kalmayı HedefliyorŞanlıurfa Engelliler, Ligde Kalmayı Hedefliyor
Öğrencilerin maç keyfiÖğrencilerin maç keyfi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI