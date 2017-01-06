Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da Belediye Başkanları Tutuklandı
Şanlıurfa'da, PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 64 zanlıdan, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı.

facebook-paylas
Tarih: 06-01-2017 14:12
Şanlıurfa'da Belediye Başkanları Tutuklandı
+ -

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 64 zanlıdan, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın bulunduğu 64'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Cin ile Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı, 43 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 91 kişiden 37'si tutuklanmıştı.






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Erdoğan toplu açılış törenini gerçekleştirdiErdoğan toplu açılış törenini gerçekleştirdi
Şanlıurfa'da Belediye Başkanları TutuklandıŞanlıurfa'da Belediye Başkanları Tutuklandı
Emine Erdoğan, Adaşının Hayalini GerçekleştirdiEmine Erdoğan, Adaşının Hayalini Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daCumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Şanlıurfa'da 3 Çocuk annesi muhtar adayı olduŞanlıurfa'da 3 Çocuk annesi muhtar adayı oldu
Erdoğan'ın Şanlıurfa Programı Yarım Saat Erkene AlındıErdoğan'ın Şanlıurfa Programı Yarım Saat Erkene Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya GeliyorCumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya Geliyor
MHP'de şok istifaMHP'de şok istifa
Şanlıurfa’lı siyasetçilerden teröre tepkiŞanlıurfa’lı siyasetçilerden teröre tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağından yok edeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağından yok edeceğiz
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI