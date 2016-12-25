Şanlıurfa'da, Bilim Şenliği, başladı

Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği', GAP Arena Spor salonunda başladı. 16 ülkenin katıldığı şenlikte, başvuran bin 200 proje arasında ilk 100'e giren projeler sergilendi. Türkiye'den 70, yurt dışından ise 30 proje sergilendiği şenlik açılışı halk oyunlarının gösterisiyle başladı. İki gün sürecek olan şenliklerde dereceye giren öğrencilerin hazırladığı kimya gösterisi, sağlık grubu, hidrolik fren sistemi, elektromıknatısla vinç, stirling motoru, ses frekansıyla alevlerin dansı, yüzen yüzükler, merceklerle basket oyunu, göz yanılmaları, elektrik devreleriyle oyun gibi birçok çalışma davetlilerin beğenisine sunuldu. Şenliğin açılışındaki konuşmasında amaçlarının çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak, hayal ve projelerini dikkate almak olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Şanlıurfa'nın kültürel, sanatsal, bilimsel, ekonomik ve sosyal düzeyinin yükselmesini desteklemek, kültür-sanat alt yapısını iyileştirilmek ve potansiyelini geliştirmektir. Kısa zamanda 1200 başvurunun alındığı ve jürinin çok zorlandığı birbirinden değerli çalışmalar arasından seçilen 100 projeyi inceleme imkanı bulacağımız bugün, bizim için çok anlamlıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de bu yıl üçüncüsü yapılan olimpiyatların uzun yıllar devam etmesini ve Türk dünyasından yeni bilim adamlarının yetişmesine vesile olmasını diledi.