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Şanlıurfa'da bir DEAŞ'lı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.

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Tarih: 31-12-2016 16:55
Şanlıurfa'da bir DEAŞ'lı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 15 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu biri kadın 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık'ta Akçakale ilçesinde düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu 16 kişiyi gözaltına almış, zanlılardan adliyeye sevk edilen 13'ü serbest bırakılmıştı.






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