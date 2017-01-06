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Şanlıurfa'da Bir kişinin Kimlik Bilgilerini Öğrendi, 127 Bin Lirasını Aldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan bir kişi bilgisi olmadan 127 bin lirasının çekildiğini görünce polise haber verdi. Parası alınan kişinin kimlik bilgilerine ulaşarak parayı çektiği ileri sürülen zanlı Adana'da yakalandı.

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Tarih: 06-01-2017 14:12
Şanlıurfa'da Bir kişinin Kimlik Bilgilerini Öğrendi, 127 Bin Lirasını Aldı
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Musa D. (38), hesabında bulunan 127 bin liranın bilgisi olmadan çekildiğini fark edince polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de dolandırıcılık olayını Adana'da Burak T.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, zanlıyı Seyhan ilçesinde yaptığı operasyonda gözaltına aldı.


Polis yaptığı incelemede Burak T.'nin, mağdur Musa D.'nin bütün kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra bankanın müşteri hizmetleri temsilcisini arayarak internet bankacılığı oluşturmak istediğini, ayrıca kartın şifresini de değiştirmek istediğini söylediği, bunun üzerine müşteri hizmetleri kartın sahibinin doğum gününü, annesinin kızlık soyadını sorduğunu, zanlı doğru bilgi verince işlemleri tamamlayarak internet bankacılığı hizmetini açıp, kartın şifresini de değiştirdiği, bunun üzerine şahsın internet üzerinden hesaptaki bütün parayı çektiğini saptadı. Zanlının ise suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu söylediği öğrenildi.

Burak T., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA






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