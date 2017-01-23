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Şanlıurfa'da bir polis şehit oldu
Şanlıurfa'da kaldırımda yürüyen görevli polis memuru araç çarpması sonucu şehit oldu.

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Tarih: 23-01-2017 19:31
Şanlıurfa'da bir polis şehit oldu
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Şanlıurfa Karaköprü'de kaldırımda yürüyen görevli polis memuru Recep Y'e sürücüsü belirlenemeyen 79 DZ 514 plakalı bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ambulans ile talihsiz polis memurunun cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Mesai bitimi evine giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kazayı duyup olay yerine giden polis memurunun mesai arkadaşları, yolun kenarına savrulan polis memurunun cesedini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sunay Balıkkaya da kaza hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 






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