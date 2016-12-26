Şanlıurfa'da DBP’li Avukatlar Serbest Bırakıldı

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-2 DBP İl Yöneticisi 12 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı

Şanlıurfa DBP İl yöneticileri Av.Velat İzol ve Av.Bülent Özışık 12 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfar merkez ve ilçelerinde 12 gün önce gözaltına alınan 100’ün üzerindeki HDP ve DBP’li yöneticilerden DBP İl disiplin kurulu üyeleri Av.Velat İzol ve Av.Bülent Özışık ifadelerinin tamamlanması üzerine bugün Şanlıurfa TEM şubede mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Halen gözaltında tutulan HDP ve BDP’lilerin ise ne zaman adliyeye çıkarılacağı konusunda her hangi bir bilg verilmedi.