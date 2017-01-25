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Şanlıurfada Doktoru Dövüp, Bıçakla Saldırmaya Kalktılar
Siverek'te, kan tahlilini internet kesintisinden dolayı alamadıkları için tartıştıkları doktor Süleyman Tekeş'i döven ve daha sonra bıçakla saldırmaya kalkan baba ve oğlu gözaltına alındı.

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Tarih: 25-01-2017 11:44
Şanlıurfada Doktoru Dövüp, Bıçakla Saldırmaya Kalktılar
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Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki 5 Nolu Aile Hekimliği'nde meydana geldi. Nikah kıyacak olan Yakup E. beraberinde babası Osman E. ile birlikte kan tahlili için Aile Hekimliği'ne gitti. Burada kan tahlilini veren Yakup E., sonuçları ise internet kesintisinden dolayı alamadı. Bu duruma sinirlenen Yakup E. ile babası Osman E., sonuçları alamadıkları için odasına gittikleri doktor Süleyman Tekeş ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra büyüyen tartışma sırasında iddiaya göre baba ve oğlu doktor Tekeş'i dövdü. Gözü moraran doktor Tekeş'e yönelik saldırı, odasına giren diğer doktorlar ve görevliler tarafından engellendi. Dışarı çıkarılan Yakup E. ile babası Osman E., bir süre sonra bu kez ellerinde bıçakla yeniden merkeze geldi ve içeri girmek istedi. Eli bıçaklı baba ve oğlunu gören görevliler, kapıyı kapatarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, baba ve oğlu gözaltına aldı ve doktor Tekeş'in şikayeti üzerine sorgulamaya başladı.

Kendisine saldıran baba ile oğlundan şikayetçi ve davacı olduğunu belirten doktor Süleyman Tekeş, "Aile hekimliğimizden kan tahlil sonuçlarını alamadığı için sinirlenen hasta yakınlarının fiziki saldırına uğradım. Boynumda çizikler, gözümde morluklar oluştu. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

 

 




Kaynak: haberler.com



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