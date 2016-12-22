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Şanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldı
Siverek'te ava giden 19 ve 21 yaşlarındaki iki kardeş buz kaplı gölete düşerek boğuldu.

Şanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldı
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ava giden 19 ve 21 yaşlarındaki iki kardeş buz kaplı gölete düştü.Gölette boğularak can veren kardeşlerin cansız bedenlerine mahalle sakinlerinin uzun süren çalışmasının ardından ulaşıldı.

Ruha Ajans’ın edindiği bilgiye göre olay Siverek ilçesine bağlı Kuytuca kırsal mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ava giden Yılmaz (19) ve Ahmet Karakeçili (21) kardeşler ördek avlamak için buz tutmuş gölete yem bıraktı.Bırakılan yemlere gelen ördekleri vuran Yılmaz Karakeçili, ördeği almaya giderken bastığı buz tabakasının kırılmasıyla gölete düştü. Kardeşinin gölete düştüğünü gören Ahmet Karakeçili de abisini çıkarmak isterken göletten çıkamadı.

Cansız bedenlerine ulaşıldı
Gençlerin uzun süre eve dönmemesi üzerine gölete giden yakınları, olay yerinde av tüfeklerini buldu. Buzun kırıldığı noktaya giden yakınları, gençlerin boğulduğunu fark ederek Jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ve mahalle sakinlerinin çalışmasının ardından göletteki su boşaltıldıktan sonra gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 kardeşin cenazeleri sabah saatlerinde Siverek Devlet Hastanesine getirildi. Savcının ilk incelemesinin ardından da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

 




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