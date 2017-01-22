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Şanlıurfa'da Düğünde "Maganda Kurşunu" 3 Yaralı
Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu seken mermilerin isabet ettiği 3 kız çocuğu yaralandı.

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Tarih: 22-01-2017 16:45
Şanlıurfa'da Düğünde "Maganda Kurşunu" 3 Yaralı
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Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu seken mermilerin isabet ettiği 3 kız çocuğu yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'ndeki düğünde henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla havaya ateş açıldı.

Olayda Hacer Koral, (12) beline, Türkan Alpak (13) omzuna ve Vatha Çiftçi (14) ise ayağına mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından otomobillerle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

 




Kaynak: haberler.com



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