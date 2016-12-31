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Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisi Protestosu
Siverek'te uzun süredir elektrik kesintisinin devam ettiğini öne süren grup, lastik yakarak caddeleri trafiğe kapattı.

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Tarih: 31-12-2016 23:41
Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisi Protestosu
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Kale ve Camikebir mahallelerinde uzun süreden beri enerji kesintisi yapıldığını iddia eden grup, Gerger ve Güney caddelerinde toplandı. Gruptakiler, kesinti konusunda muhatap bulamadıklarını öne sürerek, yaktıkları lastiklerle caddeleri trafiğe kapattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ateşe verilen lastikleri söndürmesinin ardından caddeler ulaşıma açıldı.

Camikebir Mahallesi Muhtarı Esat Oğuzbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süreden beri mahallelerinde elektriğin kesik olduğunu öne sürdü.


Kesintinin giderilmesi konusunda girişimlerinin sonuçsuz kaldığını savunan Oğuzbey, muhatap bulamadıkları gerekçesiyle eylem yaptıklarını anlattı.

Açıklamanın ardından polisin "Lastiği kim yaktı?" sorusuna, "Ben yaktım, elektriğimiz yok." diyerek cevap veren Oğuzbey gözaltına alındı.

Grup, daha sonra dağıldı.




Kaynak: haberler.com



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