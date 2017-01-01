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Şanlıurfa'da Ev Yangını
Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Tarih: 01-01-2017 20:01
Şanlıurfa'da Ev Yangını
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Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde iki katlı bir binanın birinci katında yaşayan Erkan Kesiktaş'ın evinde çocuk odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara da sıçradı ve binada yoğun duman oluştu. Bu sırada evde ve üst kattaki dairede yaşayan 8 kişi mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilendiği belirlenen 3 çocuk, yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

 

 




Kaynak: haberler.com



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