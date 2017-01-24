Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da Eylem Hazırlığındaki 5 PKK'lı Yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi 3 terörist ve onlara yardımcı olan 2 kişi gözaltına alındı.

facebook-paylas
Tarih: 24-01-2017 10:03
Şanlıurfa'da Eylem Hazırlığındaki 5 PKK'lı Yakalandı
+ -

SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Türkiye'de canlı bomba eylemi yapmayı planladığı öne sürülen 3 terörist ile bunlara yardım eden 2 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de uzantısı PYD denetimindeki Resulyan kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar'a teröristlerin geçeceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın sınır hattında düzenlediği operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi A.A., A.H. ve M.F.A. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan teröristlerin Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplama için sınırı geçtikleri belirlendi. Teröristler sorgulamalarında ise Suriye'deki PKK kamplarında canlı bomba eğitimi alan örgüt mensuplarının başta metropol kentler olmak üzere Türkiye'de eylemi yapacaklarını kaydetti. Soruşturmayı yürüten jandarma, sınırda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği 1'i kadın 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

 

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da Eylem Hazırlığındaki 5 PKK'lı YakalandıŞanlıurfa'da Eylem Hazırlığındaki 5 PKK'lı Yakalandı
Şanlıurfa'da bir polis şehit olduŞanlıurfa'da bir polis şehit oldu
Şanlıurfa'da Fetö/pdy Operasyonu: 5 GözaltıŞanlıurfa'da Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı
KHK ile Şanlıurfa' da görevden ihrac ve iadeler varKHK ile Şanlıurfa' da görevden ihrac ve iadeler var
Türkmen komutandan Türkiye'ye ilginç çağrıTürkmen komutandan Türkiye'ye ilginç çağrı
Şanlıurfa'da Karacadağ için Kayak Yatırımı MüjdesiŞanlıurfa'da Karacadağ için Kayak Yatırımı Müjdesi
Edirne'den, Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ihalesi hazırlandıEdirne'den, Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ihalesi hazırlandı
Şanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 3 YaralıŞanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Soyu Tükenmekte Olan Anadolu Sırtlanı Kazada Telef OlduSoyu Tükenmekte Olan Anadolu Sırtlanı Kazada Telef Oldu
Şanlıurfa'daki Terör Propagandası Iddiası - 9 Kişi TutuklandıŞanlıurfa'daki Terör Propagandası Iddiası - 9 Kişi Tutuklandı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI