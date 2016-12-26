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Şanlıurfa'da fırına silahlı saldırı
Şanlıurfa'da bir ekmek fırınına bir hafta içinde 2 defa kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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Tarih: 26-12-2016 21:33
Şanlıurfa'da fırına silahlı saldırı
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ŞANLIURFA'da bir ekmek fırınına bir hafta içerisinde 2 kez saldırı düzenlendi. Odun ve kalaslarla camları kırılan ve pompalı tüfekle ateş açılarak zarar verilen fırının sahibi Mehmet Doğan, güvenlik kameralarına da yansıyan saldırganların yakalanmasını istedi.

Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Mehmet Doğan'ın işlettiği ekmek fırınında meydana geldi. İlk saldırı, 18 Aralık Pazar gecesi oldu. Kimlikleri belirsiz ve yüzleri maskeli 2 kişi, işyerine ait odun ve kalaslarla fırının camlarını kırıp kayıplara karıştı. İkinci saldırı ise, 24 Aralık Cumartesi gecesi yaşandı. Plakası alınamayan bir otomobilden inen kimlikleri belirsiz, fırına pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen polis, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Fırın sahibi Mehmet Doğan, kimseyle bir husumetinin bulunmadığını belirterek, saldırganların yakalanmasını istedi. İşyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan her iki saldırıya tepki gösteren Doğan, şunları söyledi: 

"Bir hafta içerisinde önce odun ve kalasla işyerimizin camları kırıldı. Biz bunu uyuşturucu bağımlısı gençlerin yaptığını düşünerek şikayetçi olduk. Birkaç gün sonra bu kez otomobilden inen gençler pompalı tüfekle işyerimize ateş açarak zarar verdiler. Bu işi kimin yaptığını bilmiyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Onca güvenlik kamerası kayıtları bulunmasına rağmen polis bir türlü bu saldırganları yakalayamadı. Bu yüzden hem biz, hem de burada oturan mahalle sakinleri tedirgin durumdadır. Bir an önce bu saldırganların yakalanmasını istiyorum." 

 

 




Kaynak: haberler.com



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