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Şanlıurfa'da görev yapan FETÖ'cü savcı tutuklandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aran başsavcı Mustafa Bıyık, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilini devretmek üzere geldiği noterde yakalandı.

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Tarih: 20-01-2017 22:41
Şanlıurfa'da görev yapan FETÖ'cü savcı tutuklandı
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan başsavcı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilini devretmek üzere geldiği noterde yakalandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Başsavcı olarak görev yapan Mustafa Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eylül ayında Şanlıurfa'ya tayin oldu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Bıyık hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı. Bıyık'ın, Saray'a oğlunun yanına geldiği bilgisini polis ekipleri harekete geçti.

DEVİR İŞLEMLERİ SIRASINDA YAKALANDI

Bıyık, otomobilini devretmek için geldiği noterde devir işlemleri sırasında gözaltına alındı. Geceyi Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Bıyık, 'FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

 

 




Kaynak: haberler.com



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