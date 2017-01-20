Şanlıurfa'da Hayvan Kaçakçılığına Jandarma Geçit Vermedi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.



Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulutlu Mahallesi'nde içinde küçükbaş hayvanların bulunduğu 2 kamyoneti durdurmak istedi.



Jandarmanın ikazına uymayarak kaçan S.G. ve E.A'nın kullandığı kamyonetler, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.



Araçlarda yapılan aramalarda, Suriye'den getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.



Hayvanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.