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Şanlıurfa'da Hayvan Kaçakçılığına Jandarma Geçit Vermedi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

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Tarih: 20-01-2017 19:11
Şanlıurfa'da Hayvan Kaçakçılığına Jandarma Geçit Vermedi
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulutlu Mahallesi'nde içinde küçükbaş hayvanların bulunduğu 2 kamyoneti durdurmak istedi.

Jandarmanın ikazına uymayarak kaçan S.G. ve E.A'nın kullandığı kamyonetler, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, Suriye'den getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.

Hayvanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.






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