Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştı
Bozova İlçesi'nde, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası Mermertaş ile Eroğlu aileleri arasında başlayan husumet düzenlenen barış yemeğiyle son buldu.

facebook-paylas
Tarih: 09-01-2017 11:22
Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştı
+ -

Bozova İlçesi'nde geçen yıl Mahmut Mermertaş'ın öldürülmesinin ardından Hadidi aşiretine mensup Mermertaş ile Mersavi aşiretine mensup Eroğlu ailesi arasında husumet başladı. Husumetin sonlandırılması için Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Dr. Feridun Öncel'in aracılık etmesiyle aile büyükleri ikna edilerek Şehitlik Çamlık'ta barış yemeği düzenlendi. Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin de katıldığı barış yemeğinde her iki ailenin ileri gelenleri, el sıkışarak husumete son verdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeğinde davetlilere etli pilav ve zerde tatlısı ikram edildi.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, aileler arasında barış sağlandığını için mutlu olduğunu belirterek, "İki önemli aşiretin barış yemeğinde bulunmaktan çok mutluyum. Devletin temsilcisi olarak kan davasının nihayete erdirildiği ve ilan edildiği bu özel günde Halil İbrahim'in memleketi olan Şanlıurfa'ya yakışanı yaptığı için her iki aşireti tebrik ediyorum" dedi.

Barışa öncülük eden Feridun Öncel ise ailelere teşekkür ederek birlik ve beraberliğin bugünlerde daha da önem kazandığını söyledi.

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Timuroğlu, Harran ilçesini ziyaret ettiTimuroğlu, Harran ilçesini ziyaret etti
Şanlıurfa'da çöp kamyonu kaza yaptı: 3 yaralıŞanlıurfa'da çöp kamyonu kaza yaptı: 3 yaralı
Viranşehir Belediyesine KayyumViranşehir Belediyesine Kayyum
Şanlıurfa'da Uyuşturucu OperasyonuŞanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu
Şanlıurfa'da Husumetli Aileler BarıştıŞanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştı
Şanlıurfa'da Külliye YangınıŞanlıurfa'da Külliye Yangını
Şanlıurfa'da kaza: 1 ölüŞanlıurfa'da kaza: 1 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan AyrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Balıklıgöl'de KıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Balıklıgöl'de Kıldı
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 YaralıŞanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI