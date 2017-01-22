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Şanlıurfa'da Huzur Operasyonu: 53 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da 350 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanlarına yönelik aramalarda çok sayıda konsomatris ve çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı.

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Tarih: 22-01-2017 13:06
Şanlıurfa'da Huzur Operasyonu: 53 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 350 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

2 BİN KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

Kent genelinde 24 ayrı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 2 bin kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Topçu Meydanı'nda bulunan eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 12 işyerine de cezai işlem uygulandı.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 53 şüpheli, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.






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