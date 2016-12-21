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Şanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Vücudu hareket ettirilmesine rağmen kafası sabit duran horoz deneyi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde de merak konusu oldu.

Şanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
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Vücudu hareket ettirilmesine rağmen kafası sabit duran horoz deneyi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de merak konusu oldu.

Vücudu hareket ettirilmesine rağmen kafası sabit duran horoz deneyi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de merak konusu oldu. Evde beslediği horozunu eline alan bir vatandaş, horozun vücudunu hareket ettirerek deneyi tecrübe etmeye çalıştı.

Elinde tuttuğu horozu dakikalarca çevirerek sosyal medyada paylaşan vatandaşın bu deneyi kısa sürede yaklaşık 4 bin kişi tarafından izlendi. - ŞANLIURFA




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