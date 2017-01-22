Şanlıurfa'da Karacadağ için Kayak Yatırımı Müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Karacadağ Kayak Merkezi'ne yatırım yapılması kararı alındı.

Bölgenin 1919 rakımıyla en yüksek dağı konumunda bulunan Siverek ilçesindeki Karacadağ, kış turizminde Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Karacadağ'daki kayak merkezi, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'a aynı mesafedeki uzaklığı dolayısıyla da bölge insanı tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Karacadağ Kayak Merkezi Projesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Projenin Bakanlık tarafından kabul edildiğini belirten Çiftçi, Karacadağ'da teknik heyetin yapacağı incelemenin ardından yatırıma başlanacağını ifade etti.

Merkezin proje sayesinde ciddi oranda değişeceğini vurgulayan Çiftçi, "Bakanlığımız ile Belediyemiz ortaklaşa kayak merkezimizi genişletecek. Hem sosyal tesis alanlarını genişleteceğiz hem de pist alanını büyüteceğiz. Atlama kulelerinin olduğu bir merkez haline getireceğiz." dedi.

Çiftçi, merkezdeki tek kayak pistinin projeyle 3'e çıkarılacağını, merkeze yeni kazandırılacak telesiyej ile de ziyaretçilerin Karacadağ'ın zirvesine çıkarılacağını kaydetti.

Kış kampı da yapılacak

Gelecek yıllarda bölge insanının kış sporlarını daha profesyonel yapabileceği merkeze kavuşacağını aktaran Çiftçi, Karacadağ eteklerine de piknik alanları yapılmasının planlandığını anlattı.

Bölge illerinin aynı anda merkezden istifade edebilmesinin hedeflendiğini söyleyen Çiftçi, "Biz merkezi günübirlik ve hafta sonu şeklinde 4 şehre hizmet verebilecek bir potansiyel olarak planlıyoruz. Farklı bir gün yaşamak isteyenlerin gidebileceği büyük bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde gençlerin kışın Karacadağ'da kamp yapabilmesinin amaçlandığına dikkati çeken Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burayı geniş çaplı bir gençlik kamp merkezi haline de getirmeyi planlıyoruz. Burada yapılacak proje, gençliğe de hizmet verecek. Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç ili. Yaş ortalamamız 19,2. Türkiye'nin en fazla öğrenci barındıran şehriyiz. 670 bin öğrencimiz var. Bu kadar genç ve dinamik bir şehri biz böyle değerlendirmek istiyoruz. Bu tür projelerle hizmet edeceğiz. Karacadağ Kayak Merkezi Projesi'ni önemsiyoruz, üzerinde duruyoruz. Hatta yazın da bu proje dahilinde Karacadağ'ın yüksekliğinden faydalanılacak. Bölgenin en yüksek zirvesi olması dolayısıyla serinliğinden faydalanılarak dinlenme merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor."

"Ziyaretçisi yüzde 70 artar"

Merkez işletmecisi Orhan Atilla da merkezin yenilenmeye ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Daha önce sadece hafta sonları hizmet verdiklerini ancak zamanla artan talep doğrultusunda hafta içi de hizmet vermeye başladıklarını anlatan Atilla, mevcut potansiyeli karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

Yoğunluğun gittikçe arttığını vurgulayan Atilla, "Bölgede heyet incelemelerde bulundu, rapor aldı. İnşallah seneye güzel bir tesis olur. Merkeze yüzde 70 daha fazla ilginin olacağını düşünüyorum." dedi.