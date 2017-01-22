Şanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Maruf Gürbüz idaresindeki 34 GF 7627 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 34. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 FZ 746 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Gürbüz ve Enes Turan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehmus Alkanlı yönetimindeki 21 BP 981 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 67. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada, kamyonda bulunan Erdinç Yıldırım (31) ve Musa Doğan (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.