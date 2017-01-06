Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü
Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

facebook-paylas
Tarih: 06-01-2017 22:42
Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü
+ -

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne seyir halinde bulunan Hüsnü Özkay (49) yöntemindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karayolunun 26. kilometresinde takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı olan sürücü Hüsnü Özkay'ı Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücü Özbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özkay'ın cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da Külliye YangınıŞanlıurfa'da Külliye Yangını
Şanlıurfa'da kaza: 1 ölüŞanlıurfa'da kaza: 1 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan AyrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Balıklıgöl'de KıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Balıklıgöl'de Kıldı
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 YaralıŞanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa'da Fetö Operasyonu: 8 GözaltıŞanlıurfa'da Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
Viranşehir'de, 2 İntiharViranşehir'de, 2 İntihar
Şanlıurfa'da, 10 Öğretmen Fetö'den GözaltındaŞanlıurfa'da, 10 Öğretmen Fetö'den Gözaltında
Şanlıurfa - Diyarbakır Yolunda Zincirleme Trafik KazasıŞanlıurfa - Diyarbakır Yolunda Zincirleme Trafik Kazası
Şanlıurfa’da çipli kimlik başvuruları başladıŞanlıurfa’da çipli kimlik başvuruları başladı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI