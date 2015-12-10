Şanlıurfa'da Kaza: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Büyükşehir Belediye binasının önününde Köprübaşı Caddesi'nden ana yola hızla girmeye çalışan 63 E 8332 plakalı araç, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya Ali Çevik'e (42) çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Ali Çevik'e ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Çevik daha sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA