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Şanlıurfa'da kaza: 4 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Tarih: 27-01-2017 21:18
Şanlıurfa'da kaza: 4 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burhan Ataş'ın (41) kullandığı 33 DNR 25 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, araçtaki Sabiha Ataş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki Zeynep Ataş (17), Buşra Ataş (19) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Burhan Ataş ile Buşra ve Zeynep Ataş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ataş ailesinin Mersin'de bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

Bu arada, bölgede kar nedeniyle bazı araçların da yoldan çıktığı görüldü.

 




Kaynak: haberler.com



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