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Şanlıurfa'da kaza
Şanlıurfa'da Mardin- Diyarbakır çevre yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

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Tarih: 29-12-2016 20:53
Şanlıurfa'da kaza
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Şanlıurfa'da Mardin- Diyarbakır çevre yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Olay akşam saat 21:30 sıralarında, Şanlıurfa merkezinde yer alan, Mardin - Diyarbakır çevre yolunun, Sırrın Karşıyaka mevkiinde meyda geldi.

Yolun kaygan olması nedeni ile tali yoldan ana yola çıkan aracın karşıdan gelen aracı görememsi üzerine, mardin istikametinden gelen diğer bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu iki araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İki aracın sürücüsünün yaralandığı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaza nedeni ile yol trafiğe kapanırken, olay yerine gelen trafik ekiplerinin yardımı ile, araçlar, çekicilere yüklenerek, yol tekrar trafiğe açıldı.

 

 






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