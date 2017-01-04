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Şanlıurfa'da lisede çıkan yangın korkuttu
Şanlıurfa'da bir lisenin bodrum katında bilinmeyen nedenden çıkan yangın okulda paniğe neden oldu.

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Tarih: 04-01-2017 11:45
Şanlıurfa'da lisede çıkan yangın korkuttu
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Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın üzerine öğrencileri güvenlik amacıyla bahçeye çıkaran okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 öğrenci dumandan etkilendi. Soğutma çalışmalarının ardından öğrenciler sınıflara alınırken, dumandan hafif şekilde etkilenen bir öğrenciye ise 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

 

 




Kaynak: haberler.com



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