Şanlıurfa'da, Madde Bağımlısı Genç Yatağa Mahkum Oldu

Şanlıurfa'da, 16 yaşındaki Yasin Uygar, çakmak gazı ve uyuşturucu madde kullandığı için beyninde hasar oluşmasıyla yatağa mahkum oldu. Çocuğunun arkadaş kurbanı olduğu için hayatının söndüğünü ifade eden baba Hasan Uygar, oğlunun iyileşmesi için yetkililerden yardım istedi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Yasin Uygar, 2 yıl önce ortaokul son sınıfa giderken, arkadaşının yönlendirmesiyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Yasin Uygar, bir süre sonra para bulamayınca bu kez çakmak gazı kokladı. 1 yılı aşkın süre önce beyninde hasar oluşan genç, yürüme, konuşma ve görme yeteneklerini önemli ölçüde kaybederek yatağa mahkum oldu.

Oğlu yatağa mahkum olan 5 çocuk babası Hasan Uygar, Yasin'in yeniden sağlığına kavuşmasını istiyor. Oğlunun arkadaş kurbanı olduğunu ifade eden ve iyileşmesi için yetkililerden yardım isteyen baba şöyle konuştu:

"Benim oğlum okula gittiği sırada madde kullanan kişilerin ortamına girdi. Çok geçmeden uyuşturucu madde bağımlısı oldu. Çakmak gazi içtikten sonra vücudunun bütün fonksiyonlarını yitirdi. 13 aydır bitkisel vaziyette yatıyor. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Yatağa mahkum oğlumun şuuru yerinde değil, duymuyor, görmüyor, konuşamıyor, yürüyemiyor. Benim oğlumun hayatı karardı. Başka çocukların hayatının kararmaması için okul önlerinde uyuşturucu satışının önlenmesini ve ailelerin çocuklarını yakından takip etmelerini istiyorum." - Şanlıurfa