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Şanlıurfa'da Mahalle Sakinlerinden Arazi Eylemi
Şanlıurfa'nın Gölpınar Mahallesi'nde oturanlar, arazilerine başkaları tarafından el konulmak istendiğini ileri sürerek eylem yaptı.

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Tarih: 02-01-2017 15:26
Şanlıurfa'da Mahalle Sakinlerinden Arazi Eylemi
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Şanlıurfa'nın Gölpınar Mahallesi'nde oturanlar, arazilerine başkaları tarafından el konulmak istendiğini ileri sürerek eylem yaptı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi sakinleri, tüzel kişiliğe ait arazilerin tapularına başkaları tarafından el konulmak istendiğini öne sürdü. Bu iddia ile toplanan mahalle sakinleri, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 gün önce çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığını söyledi. Orman Bakanlığı tarafından mahallede 940 dönüm arazinin 49 yıllığına mahallenin tüzel kişiliğine tahsis edildiğini belirten Gölpınar Mahalle Muhtarı Hasan Obuz, "Mahallemizdeki 940 dönümlük arazi Orman Bakanlığı'na aittir ve mahallenin tüzel kişiliğine 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Eski muhtar burayı zorla köylülerin elinden almaya çalışıyor. 20 gün önce bu nedenle silahlı kavga çıktı. Bizlere saldıranlar hala elini kolunu sallayarak geziyorlar. Buradan 495 kişi faydalanıyor ve biz buraya fıstık ağaçları diktik" dedi.

Can güvenliklerinin olmadığını kendisini ve azalarının ölüm tehdidi aldığını öne süren Obuz, yetkilileri bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.

Muhtar ve beraberindeki 200 kişilik kalabalık, açıklamanın ardından bir süre alkışlı eylem yaptıktan sonra dağıldı. 

 




Kaynak: haberler.com



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