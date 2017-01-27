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Şanlıurfa'da Mahkeme Çıkışı Arazi Kavgası: 1'i Ağır 3 Yaralı
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında yaşanan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Tarih: 27-01-2017 18:23
Şanlıurfa'da Mahkeme Çıkışı Arazi Kavgası: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Mürşitpınar Caddesi üzerinde yaşandı. AK Parti Suruç eski ilçe başkanı Mehmet D. ve arazi anlaşmazlığı yaşadığı akrabaları, görülen duruşma için mahkemeye gitti. Duruşma sonrası adliyeden ayrılan taraflar, Mürşitpınar Caddesi'nde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet D. ile birlikte oğlu ve yeğeni yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla ve özel araçlarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavga nedeniyle olay yerine giden polisler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




Kaynak: haberler.com



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