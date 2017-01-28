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Şanlıurfa'da öfkeli koca dehşeti
Şanlıurfa'da eşiyle tartışan koca, başkasıyla evleneceğini söylediği iddia edilen karısını öldürdü.

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Tarih: 28-01-2017 17:26
Şanlıurfa'da öfkeli koca dehşeti
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eşiyle tartışan koca, başkasıyla evleneceğini söylediği iddia edilen karısını öldürdü.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi 13 Sokak'taki 10 numaralı evde yaşayan Hayrettin Y., Suriyeli eşi Hanım Hamidiye ile tartıştı. Hayrettin Y. elindeki bıçakla, başkasıyla evleneceğini iddia ettiği eşini sokak ortasında yaraladı. Hanım Hamidiye olay yerinde hayatını kaybederken, Hayrettin Y, gözaltına alındı. Kadının cesedi ise otopsi yapılmak üzere Ceylanpınar Morgu'na kaldırıldı. Karısını öldürmek suçundan Hayrettin Y., polis tarafından gözaltına alındı.

''AĞIR TAHRİK ALTINDA SUÇU İŞLEDİ''

Hayrettin Y.'nin yakınları ise kardeşlerinin ağır tahrik altında suçu işlediğini söyledi. Zanlı Hayrettin Y.'nin kardeşi Murat Y., "Kardeşim Murat son zamanlarda eşiyle sürekli tartışıyordu." dedi. Kardeşinin eşinin fuhuş yaptığını da iddia eden Murat Y., "Kardeşim son zamanlarda fuhuş yaptığı gerekçesiyle eşinden şüpheleniyordu. Suriyeli eşinin son olarak başkasıyla evleneceğim demesi bardağı taşıran son damla oldu. Kardeşim bu lafın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü." diye konuştu.

 

 



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Kaynak: haberler.com



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