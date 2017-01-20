Şanlıurfa'da Öğrenci servisi sahipleri eylem yapacak

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren öğrenci servisi sahipleri ile, taksi sahipleri Şanlıurfa'da eyleme hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Odası iş birliğinde öğrenci ve personel hizmeti veren servisler için verilmeye başlanan "S Plakası"nın dondurulması ile, korsan olarak çalışan servisçilerle takisiciler için Şanlıurfa'daki servis firmaları yarın eylem yapacak.

Yarın (21 ocak cumartesi) saat 12:00'da Halepli Bahçe'de yer alan Şanlıurfa Müzesi yanındaki otoparkta yaklaşık 500 civarında öğrenci servisi hizmeti veren araç sahibi ve firma yetkilileri bir araya gelerek sıkıntılarını eylemle ortaya koyacak.

Servis sahipleri ve sürücüleri adına Urfa Haber'e açıklamada bulunan servis firması sahibi İbrahim Çiftçi şunları söyledi:

"Uzun zamandan beridir, servis sektöründe yaşanan sıkıntılar ve önlemleri konusunda sesimizi yeterince duyuramıyoruz. Bu da bu sektörde hizmet veren servis esnafımızla vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmekte içinden çıkılmaz sıkıntılara sebebp olmaktadır.

Özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Odası iş birliğinde öğrenci ve personel hizmeti veren servisler için aşırı oranda verilemeye başlanan "S Plakası"nın dondurulması için Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Nihat Çiftçi ve Şoförler Odası Başkanımızla görüşmemize rağmen bir ilerleme kayd edemedik.

Servis sektöründe sıkıntılar sadece, S Plakalar değil, bu sektörde yer alan, korsan servis minibüsü, taksiciler ve diğer araç sahipleri de var. Bunların önüne geçmek servisçilerin sıkıntılarını dile getirmek için Yarın (21 ocak cumartesi) saat 12:00'da Halepli Bahçe'de yer alan Şanlıurfa Müzesi yanındaki otoparkta yaklaşık 500 civarında öğrenci servisi hizmeti veren araç sahibi ve firma yetkilileri bir araya gelerek yapacağımız basın açıklaması ile sesimizi duyuracağız.

Şanlıurfa'da servis hizmeti veren insanlar olarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı taşıyoruz. Bizlerde istiyoruz ki bu sektörde verilen hizmetin kalitesi, kontrolü, denetlenmesi en iyi şekilde olsun. Ama esanafımızın sıkıntılarını giderecek hiç bir çabayı ve desteği iligili mercilerden yeterince göremiyoruz. Göremediğimiz gibi de bizden hizmet alan vatandaşlarımızla hemen hemen her gün karşı karşya geliyoruz.

Yarın yapacağımız eylemimize bütün servis hizmeti veren esnafımızın ilgi göstereceğini sesimizi duyuracağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

URFA HABER - ÖZEL