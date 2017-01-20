Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da Öğrenci servisi sahipleri eylem yapacak
Şanlıurfa'da Öğrenci servisi sahipleri son günlerde yaşanan, öğrenci servislerinin "S Plaka" ve korsan servis hizmeti veren taksi ile minibüsçüler için eylem yapacak.

facebook-paylas
Tarih: 20-01-2017 21:57
Şanlıurfa'da Öğrenci servisi sahipleri eylem yapacak
+ -

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren öğrenci servisi sahipleri ile, taksi sahipleri Şanlıurfa'da eyleme hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Odası iş birliğinde öğrenci ve personel hizmeti veren servisler için verilmeye başlanan "S Plakası"nın dondurulması ile, korsan olarak çalışan servisçilerle takisiciler için Şanlıurfa'daki servis firmaları yarın eylem yapacak.

Yarın (21 ocak cumartesi) saat 12:00'da Halepli Bahçe'de yer alan Şanlıurfa Müzesi yanındaki otoparkta yaklaşık 500 civarında öğrenci servisi hizmeti veren araç sahibi ve firma yetkilileri bir araya gelerek sıkıntılarını eylemle ortaya koyacak.

Servis sahipleri ve sürücüleri adına Urfa Haber'e açıklamada bulunan servis firması sahibi İbrahim Çiftçi şunları söyledi:

"Uzun zamandan beridir, servis sektöründe yaşanan sıkıntılar ve önlemleri konusunda sesimizi yeterince duyuramıyoruz. Bu da bu sektörde hizmet veren servis esnafımızla vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmekte içinden çıkılmaz sıkıntılara sebebp olmaktadır.

Özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Odası iş birliğinde öğrenci ve personel hizmeti veren servisler için aşırı oranda verilemeye başlanan "S Plakası"nın dondurulması için Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Nihat Çiftçi ve Şoförler Odası Başkanımızla görüşmemize rağmen bir ilerleme kayd edemedik.

Servis sektöründe sıkıntılar sadece, S Plakalar değil, bu sektörde yer alan, korsan servis minibüsü, taksiciler ve diğer araç sahipleri de var. Bunların önüne geçmek servisçilerin sıkıntılarını dile getirmek için Yarın (21 ocak cumartesi) saat 12:00'da Halepli Bahçe'de yer alan Şanlıurfa Müzesi yanındaki otoparkta yaklaşık 500 civarında öğrenci servisi hizmeti veren araç sahibi ve firma yetkilileri bir araya gelerek yapacağımız basın açıklaması ile sesimizi duyuracağız.

Şanlıurfa'da servis hizmeti veren insanlar olarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı taşıyoruz. Bizlerde istiyoruz ki bu sektörde verilen hizmetin kalitesi, kontrolü, denetlenmesi en iyi  şekilde olsun. Ama esanafımızın sıkıntılarını giderecek hiç bir çabayı ve desteği iligili mercilerden yeterince göremiyoruz. Göremediğimiz gibi de bizden hizmet alan vatandaşlarımızla hemen hemen her gün karşı karşya geliyoruz.

Yarın yapacağımız eylemimize bütün servis hizmeti veren esnafımızın ilgi göstereceğini sesimizi duyuracağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

 

URFA HABER - ÖZEL






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Son dakika: 28 ilde FETÖ operasyonu: 104 gözaltıSon dakika: 28 ilde FETÖ operasyonu: 104 gözaltı
Şanlıurfa'da görev yapan FETÖ'cü savcı tutuklandıŞanlıurfa'da görev yapan FETÖ'cü savcı tutuklandı
Şanlıurfa'da Öğrenci servisi sahipleri eylem yapacakŞanlıurfa'da Öğrenci servisi sahipleri eylem yapacak
Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu 33 gözaltıŞanlıurfa’da FETÖ operasyonu 33 gözaltı
Şanlıurfa'da Yaşlı Adam, Otomobilin Altında KaldıŞanlıurfa'da Yaşlı Adam, Otomobilin Altında Kaldı
FETÖ'nün Örgüt İçi İzdivaç Mesajları: Abla Çok KeyifliFETÖ'nün Örgüt İçi İzdivaç Mesajları: Abla Çok Keyifli
Köyünü taşıyana hem ev hem de tarım arazisi...Köyünü taşıyana hem ev hem de tarım arazisi...
Vali Tuna husumeti önlediVali Tuna husumeti önledi
Reina saldırganı yakalandı!Reina saldırganı yakalandı!
Reina saldırganı 150 bin dolara 39 kişiyi katletti!Reina saldırganı 150 bin dolara 39 kişiyi katletti!
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI