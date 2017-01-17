Reklam
Bugun...


Şanlıurfa'da Okul Yangını korkuttu
Şanlıurfa’da bir okulda öğrencilerin derste olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden oldu

facebook-paylas
Tarih: 17-01-2017 17:10
Şanlıurfa'da Okul Yangını korkuttu
+ -

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan Eyyübiye İlkokulu'nda yangın çıktı. Üst kata çıkarak çatıya sıçrayan yangın kısa sürede büyüyünce içeride ders yapan öğrenciler büyük panik yaşadı. Okul görevlileri tarafından boşaltılan okuldaki 5 öğrenci dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yangında okulun üst katındaki bazı kısımlar ile çatı yandı. Yangın esnasında içeride olup daha sonra dışarı çıkan öğrenciler ise okullarının yanmasını izledi. Olay yerine koşan veliler de çocuklarından haber almak için yoğun çaba harcadı. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını öğrenen veliler rahat bir nefes alırken, yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da Okul Yangını korkuttuŞanlıurfa'da Okul Yangını korkuttu
HRÜ'de 9 akademisyen göz altına alındıHRÜ'de 9 akademisyen göz altına alındı
Bakan Yılmaz: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç varBakan Yılmaz: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var
HRÜ'de 3 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındıHRÜ'de 3 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı
15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu
Öğrencileri için çatıya çıkan müdür hayatını kaybettiÖğrencileri için çatıya çıkan müdür hayatını kaybetti
2016-2017 yılı AÖF sınav tarihleri ne zaman?2016-2017 yılı AÖF sınav tarihleri ne zaman?
Artık, AÖF not sisteminde 4 yanlış 1 doğruyu götürecekArtık, AÖF not sisteminde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek
Yurtdışında lise eğitimine rekor başvuruYurtdışında lise eğitimine rekor başvuru
Akçakale'de Okul Kantinleri DenetlendiAkçakale'de Okul Kantinleri Denetlendi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI